Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen für Einbruch gesucht.

Lippe (ots)

Vergangene Woche drangen Unbekannte in ein städtisch genutztes Gebäude in der Burgstraße ein. Die Täter müssen sich zwischen Mittwoch- (17 Uhr) und Freitagnachmittag (15 Uhr) gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Dabei richteten sie einen Sachschaden von etwa 1000 Euro an. Sie entwendeten unter anderem etwas Bargeld. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

