POL-LIP: Lage. Scheibe von Wartehäuschen eingeschlagen.

Am Dienstagmorgen entdeckte eine Streifenwagenbesatzung in der Altdorferstraße ein beschädigtes Wartehäuschen an einer Bushaltestelle. Unbekannte hatten eine Glasscheibe des Unterstands eingeschlagen. Der Schaden beträgt geschätzt 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

