Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bavenhausen. Von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Eine 56-jährige Blombergerin kam am Donnerstagmittag (04.11.2021) mit ihrem Wagen von der Straße Elend ab und wurde leicht verletzt. Die Frau fuhr gegen 13:15 Uhr in Richtung Hohenhausen, als sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Mitsubishi verlor, gegen einen Leitpfosten stieß und auf den Grünstreifen geriet. Es entstand ein leichter Sachschaden. Die 56-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell