POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Arbeitsunfall

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, gegen 12.00 Uhr, kam es zu einem Arbeitsunfall in einem Supermarkt mit angeschlossenen Geschäften in der Langen Straße. Zwei Personen wollten dort in der Zwischendecke über einem Imbiss Wartungsarbeiten durchführen. Dabei rutschte ein 28-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck ab und trat in die Dämmung. Dadurch brach er durch die Deckenverkleidung in ein geschlossenes Kosmetikstudio. Die Feuerwehr öffnete die verschlossene Tür und der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

