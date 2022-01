Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Starkstromkabel entwendet

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23. Dezember 2021, 16.30 Uhr und Mittwoch, 5. Januar 2022, 12.10 Uhr, überwanden bislang unbekannte Personen die Umzäunung eines Firmengeländes in der Wilhelm-Bunsen-Straße und entwendeten dort 90m Starkstromkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Löningen - Einbruch in einen Kiosk

In der Zeit zwischen Sonntag, 2. Januar 2022, 11.00 Uhr und Montag, 3. Januar 2022, 4.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in einen Kiosk in der Dorfstraße ein und entwendeten Zigarettenstangen und Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Montag, 4. Januar 2022. 14.00 Uhr und Mittwoch, 5. Januar 2022, 15.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Krapendorfer Kämpe ein. Bislang ist noch nicht bekannt, ob Diebesgut erbeutet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, um 14.40 Uhr, überholte ein 49-jähriger LKW-Fahrer in unsicherer Fahrweise und mit schneller Geschwindigkeit eine 49-jährige Autofahrerin aus Friesoythe. Sie teilte ihre Beobachtung der Polizei mit, die im Rahmen der Kontrolle feststellen musste, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und das Fahrzeug stillgelegt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Amarok, welcher geparkt in der Ladestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. Januar 2022, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr, kam es in der Straße Pingel-Anton auf einem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW up! in Gelb. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, um 14.55 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der B213 und wollte bei der zweispurigen Fahrbahn wieder nach rechts einscheren. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern, sodass er zuerst gegen die Leitplanke stieß und anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 23-jährige Cloppenburger sowie eine 24-jährige Frau und ein neun Monate altes Baby, die ebenfalls im Auto saßen, wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs zeitweise bis 16 Uhr voll gesperrt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, um 20.05 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Cappelner mit seinem Transporter auf der Tenstedter Straße in Richtung Große Straße und kam von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der 46-jährige Fahrer verließ daraufhin die Unfallstelle und begab sich zu seiner Wohnanschrift. Dort konnte er kurze Zeit später angetroffen werden. Da er im Verdacht steht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfallstelle war im Rahmen der Unfallaufnahme in beide Richtungen für ca. 30 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell