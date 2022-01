Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

Ein 24-Jähriger aus Damme steht im Verdacht, am Dienstag, 4. Januar 2022, um 23.58 Uhr auf der Straße Südring unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 Promille. Ein Drogenvortest fiel ebenfalls positiv aus. So wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 03. Januar 2022, um 18.40 Uhr fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta mit einem Kleinkraftrad auf der Franz-Vorwerk-Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, 19.30 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Dinklage mit ihrem Pkw den Kreisverkehr der Falkenrotter Straße. Aufgrund eines kreuzenden Radfahrers brachte sie ihr Fahrzeug zum Stehen. Der nachfolgende 19-jährige Autofahrer aus Visbek fuhr auf und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen.

Lohne - Taschendiebstahl

Am Montag, 3. Januar 2022, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 49-jährigern Frau aus Lohne, als sie sich in einem Gartenmarkt im Gerberweg aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen

Am Dienstag, 4. Januar 2022, um 14.35 Uhr, geriet ein 25-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Bleichstraße in eine Kontrolle der Polizei. Hier mussten sie feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 3. Januar 2022, zwischen 8.20 Uhr und 13.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Parkvorgang einen Mercedes C 180. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkstreifen in der Straße Bittgang. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass das abgefallene Kennzeichen mitgenommen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 4. Januar 2022. Um 16.05 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Dinklager Straße aus Richtung Lohne. In Höhe des Gewerberings musste er verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 36-jährige Autofahrerin aus Münster bremste ebenfalls ab und kam zum Stehen. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Vechta hinter ihr fuhr auf. Dadurch wurde die Fahrzeuge aufeinander geschoben. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar entwendeten unbekannte Personen ein Pedelec, welches unter einem Unterstand an der Straße Am Osterberg stand. Das weiße Fahrrad incl. Akku hat einen Wert von 1.699,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

