Lohne - Einbruchsversuch

In der Zeit zwischen Freitag, 31. Dezember 2021, 12.00 Uhr und Sonntag, 2. Januar 2022, 19.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Garage im Kleiberweg einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 31. Dezember 2021, 12.00 Uhr, und Montag, 3. Januar 2022, 9.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen VW Passat an der linken Fahrzeugseite, welcher auf einem Anwohnerparkplatz in der Von-Dorgelo-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Personen zerstörten am Samstag, 1. Januar 2022, um 22.45 Uhr in der Straße Auf dem Hassel zwei Solarleuchten und eine Deko-Solarleuchte, die in einem Blumentopf steckten. Der Schaden beträgt 100,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 25-Jähriger aus Holdorf fuhr am Montag, 3. Januar 2022, um 14.10 Uhr auf der Dammer Straße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 3. Januar 2022, 15.40 Uhr fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta mit meinem Kleinkraftrad auf der Falkenrotter Straße, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 3. Januar 2022, um 14.00 Uhr, fuhren ein 32-jähriger Autofahrer aus Holdorf und eine 32-jährige Autofahrerin aus Dinklage in dieser Reihenfolge auf der Dinklager Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Verlauf der Fahrt musste der Holdorfer verkehrsbedingt abbremsen. Die Dinklagerin fuhr hinten auf. Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Visbek - Betriebsunfall

Am Montag, 3. Januar 2022, um 12.40 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Produktionsfirma der Visbeker Straße zu einem Betriebsunfall. Bei der Reinigung eines Sattelaufliegers wurde eine 43-jährige Frau aus Grabow durch umkippende Strohballen zwischen diesen und einem Sattelauflieger eingeklemmt. Die Frau konnte durch weitere Mitarbeiter befreit werden und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

