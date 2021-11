Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Apotheke - Versuchter Einbruch in Apotheke

Fulda (ots)

Einbruch in Apotheke

Fulda/Horas - Am Aschenbergplatz brachen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (23.11.), gegen 4.45 Uhr, in eine Apotheke ein. Die Täter zerschlugen die Scheibe eines Schaufensterglases und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und Medikamente im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Es entstand 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Apotheke

Petersberg - Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (23.11.), gegen 5.30 Uhr, in der Straße "Im Heiligengarten" in eine Apotheke einzubrechen. Die angegangene Scheibe einer Glastür hielt den Schlägen der Täter stand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell