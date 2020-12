Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch durch Dacheinstieg in Supermarkt

RatzeburgRatzeburg (ots)

07. Dezember 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03./04.12. 2020 - Büchen

In der Nacht von Donnerstag (03.12.2020) auf Freitag (04.12.2020) ist es zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt, in der Möllner Straße in Büchen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise auf das Dach des Edeka-Marktes und von dort ins Innere des Gebäudes. Die Täter entwendeten eine bisher unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und verließen den Einkaufsmarkt unentdeckt.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zwischen 20:00 und 04:30 Uhr in der Möllner Straße in Büchen, in der Nähe des Edeka-Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zur Tat machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

