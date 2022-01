Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Pfarrhaus angegangen

In der Zeit zwischen Freitag, 31. Dezember 2021, 18.00 Uhr und Montag, 3. Januar 2022, 18.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen die Nebeneingangstür eines Pfarrhauses in der Haselünner Straße aufzuhebeln. Darüber hinaus wurden einige Kupferbleche beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29. Dezember 2021, 10.00 und Sonntag, 2. Januar 2022, 15.00 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person das vordere Kennzeichen eines Skoda Kamiq mit Farbe. Dabei wurde auch der Lack des Stoßfängers in Mitleidenschaft gezogen. Der Wagen stand in der Straße Am Rennplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Montag, 3. Januar 2022, gegen 21.30 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person das Windlicht aus dem Garten eines Hauses in der St. Ansgar-Straße auf das Dach. Hierdurch entstand ein Schaden an zwei Dachpfannen. Das Windlicht wurde ebenfalls beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 3. Januar 2022, um 23.40 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Werlte auf der B72, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 4. Januar 2022, um 19.25 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Großenkneten zum widerholten Mal im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle auf der Straße Am Markt wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Darüber hinaus wurde das Kennzeichenpaar aufgrund fehlender Zulassung sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Dienstag, 4. Januar 2022, um 23.30 Uhr geriet ein 20-jähriger Autofahrer aus Lastrup in eine Kontrolle der Polizei. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, um 13.50 Uhr, wurde eine 61-jährige Fußgängerin aus Garrel von einem bislang unbekannten Fahrer/einer unbekannten Fahrerin eines schwarzen Mercedes beim Ausparken angefahren. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Großraumparkplatz in der Hauptstraße. Dadurch wurde sie leicht verletzt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einem Hund

Am Dienstag, 4. Januar 2022, gegen 8.30 Uhr, fuhr ein 78-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der Thüler Straße, als ihm ein großer Hund mit mutmaßlich gelbem Fell vor den Wagen lief. Das Tier flüchtete und es entstand ein Sachschaden am Pkw. Die Polizei sucht nun den Hund mit dem entsprechenden Halter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 30. Dezember 2021, 15 Uhr und Montag, 3. Januar 2022, 8.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen eine Betonmauer im Vinner Weg und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

