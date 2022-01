Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Arbeitsunfall

Am Dienstag, 4. Januar 2022, um 15.15 Uhr kam es auf einem Futtermittelbetrieb in der Boschstraße zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 36-jähriger Sattelzugfahrer aus Polen in die Halle des Betriebes. Zuvor war sein 56-jähriger Kollege nach Absprache auf den Anhänger geklettert, um nach der Ladung zu sehen. Bei der Einfahrt in die Halle geriet der 56-jährige Mann zwischen den Anhänger und einen Deckenstahlträger und wurde eingeklemmt. Bei dem Arbeitsunfall wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Sattelzugfahrer erlitt einen Schock. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und es wurde eine Sicherheitsleistung genommen.

