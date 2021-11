Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L600/ Rund 210 Liter Diesel gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben rund 210 Liter Diesel aus einem Bagger gestohlen. Dieser steht in Fahrtrichtung Merfeld im Baustellenbereich der L600. Auch den Deckel des Tanks haben sie mitgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Freitag (29.10.21) und 7 Uhr am Dienstag (02.11.21). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

