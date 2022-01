Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 5. Januar 2022 fuhr ein 21-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw auf der Theodor-Heusss-Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, um 6.00 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Auto auf der Ahornstraße und kam von der Straße ab. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann im Verdacht steht unter Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, um 7.35 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Traktorfahrer aus Holdorf und eine 34-jährige Autofahrerin aus Vechta hintereinander auf der Lohner Straße in Richtung Steinfeld. Unmittelbar vor einer Rechtskurve setzte die Autofahrerin zum Überholvorgang an. Während des Überholvorgangs kollidierte sie mit dem entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrer aus Holdorf. Durch den Zusammenstoß wird der Wagen der 34-Jährigen seitlich unter den Anhänger des Traktorfahrers geschleudert und einige Meter mitgezogen. Bei dem Unfall wurden die 34-jährige Frau und 52-jährige Mann leicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Kfz

Am Dienstag, 4. Januar 2022, zwischen 12.00 Uhr und 21.30 Uhr beschädigten unbekannte Personen einen Opel Insignia, der an der Osnabrücker Straße auf Höhe der Hausnummer 60 parkte. Die Heckscheibe wurde mit Farbe besprüht und es wurde eine Beule im rechten vorderen Kotflügel verursacht. Der Schaden beträgt 300,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Versammlung

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, ab ca. 18 Uhr, fand in Damme auf dem Rathausvorplatz eine versammlungsrechtliche Aktion statt, welche vorher nicht angemeldet worden war. Sie richtete sich gegen die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In den sozialen Medien wurde zuvor dazu aufgerufen. Die Zusammenkunft wurde vom Einsatzleiter der Polizei vor Ort als Versammlung deklariert und beauflagt. Dem Tragen einer FFP2-Maske kamen die Versammlungsteilnehmer*innen nach. Es nahmen in der Spitze 23 Personen teil. Während der gesamten Zusammenkunft gab sich keine Versammlungsleitung zu erkennen. Ordnungswidrigkeiten mussten nicht eingeleitet werden.

