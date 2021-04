Polizei Gütersloh

POL-GT: Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen?

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstag (20.04.) wurde eine Gruppe Jugendlicher am Bahnhof in Gütersloh kontrolliert. Sie hatten ein Fahrrad dabei, über dessen Herkunft sie keine Angaben machen konnten. Das schwarze Mountainbike der Marke Serious wurde sichergestellt. Es konnte bislang keinem rechtmäßigem Eigentümer zugeordnet werden.

Wer kann Hinweise geben? Wer erkennt sein Fahrrad auf dem Bild wieder? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell