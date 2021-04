Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist an der Dorotheenstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagnachmittag (24.04., 15.40 Uhr) meldeten Zeugen einen Exhibitionisten. Dieser hielt sich an der Dorotheenstraße an einem Mehrfamilienhaus auf und zeigte sich einer Zeugin gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20- 25 Jahre alt, 180cm bis 185cm groß und schwarze kurze Haare. Am Samstagnachmittag trug er eine dunkle Daunenjacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

