Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines E-Bikes

Am Samstag, den 1.Januar 2022, zwischen 02.00 Uhr und 14.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen ein E-Bike der Marke CUBE, Kathmandu in der Farbe schwarz entwendet. Das Fahrrad stand zur Tatzeit verschlossen auf einem Grundstück am Erikaweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell