Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Ortsschild gestohlen

In der Zeit zwischen Montag, 3. Januar 2022 und Mittwoch, 5. Januar 2022, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das gelbe Ortsschild der Gemeinde Emstek in der Straße Zum Gogericht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Löningen - Diebstahl eines Fallrohrs

In der Zeit zwischen Freitag, 31. Dezember 2021, 12.00 Uhr, und Dienstag, 4. Januar 2022, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Fallrohr von einem Gebäude in der Mühlenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in eine Garage

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einer Garage. Bislang ist noch nicht bekannt, was gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, um 13.05 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Justus-von-Liebig-Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Menslage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, um 18.50 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines VW Golfs aus Löningen auf der Nortuper Straße in Richtung Menslage. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr in Richtung Nortup. Im Vorbeifahren kam es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 7. Januar 2022, um 7.05 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Transporterfahrer auf dem Kessener Weg und geriet in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit dem linken Außenspiegel eines 24-jährigen Transporterfahrers aus Cloppenburg zusammen. Danach entfernte sich der Unbekannte auf dem Kessener Weg in Fahrtrichtung Ortsausgang. Bei dem anderen unfallbeteiligten Fahrzeug soll es sich um einen gelben Transporter - möglicherweise ein Multivan - gehandelt haben. Zum Fahrer oder zur Fahrerin des gelben Transporters können keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell