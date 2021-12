Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Willmeroth: 35-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Meldung -2-

Königswinter (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 35-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall an der L 330 in Königswinter-Willmeroth schwerstverletzt (siehe dazu unsere Meldung vom 08.12.2021, 08:38 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5093562).

Nach der Erstversorgung vor Ort war der 35-Jährige in einem kritischen Zustand zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Donnerstag (09.12.2021) erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehensablauf durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell