Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizeiliche Schussabgabe in der Bonner Innenstadt

31-Jähriger bedrohte Polizisten mit Messer

Bonn (ots)

Zu der Abgabe von Schüssen im Rahmen eines Polizeieinsatzes ist es am Mittwochmorgen (08.12.2021) in der Bonner Innenstadt gekommen. Der Leitstelle der Bonner Polizei war gegen 09:50 Uhr über den Notruf mitgeteilt worden, dass ein Mann in einem Wohnheim auf der Kaiserstraße auffälliges Verhalten zeige und auch mit einem Messer bewaffnet sei. Sofort wurden Polizei und Rettungsdienst zu dem Wohnheim unweit des Bonner Hauptbahnhofes entsandt. Eine kurze Zeit später eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung traf den Verdächtigen dann vor dem Wohnheim an. Der 31-Jährige ging mit einem Messer auf die Beamten zu. Die Polizisten forderten den Mann mehrfach auf stehenzubleiben und das Messer abzulegen. Dieser Aufforderung kam der 31-Jährige nicht nach. Auch ein Warnschuss hielt den Mann nicht weiter ab. In der so entstandenen Bedrohungssituation gab ein Beamter mehrere Schüsse aus seiner Dienstwaffe ab und verletzte den 31-Jährigen hierbei im Bereich der Beine. Nach erfolgter notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert - nach Auskunft der behandelnden Ärzte schwebt er aktuell nicht in Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell