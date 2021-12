POL-BN: Alkohol- und Drogenkontrollen - Polizei überprüft 55 Fahrzeugführer*innen

Polizei Bonn

Am Dienstag (07.12.2021) führte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei gezielte Alkohol- und Drogenkontrollen durch. In der Zeit von 15 bis 21 Uhr wurden an Kontrollstellen auf der Maarsatraße und an der Kennedybrücke insgesamt 55 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen überprüft.

Bei einem 41-jährigen Rollerfahrer schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin und Cannabis an. Offenbar berauscht war auch ein 30-Jähriger, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Auch bei ihm war ein Drogentest positiv auf Cannabis und Opiate. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Bereits in einer Justizvollzugsanstalt befindet sich ein 59-jähriger Mann. Bei der Kontrolle des Rollerfahrers auf der Maarstraße stellten die Beamtinnen und Beamten einen bestehenden Haftbefehl fest.

Außerdem wurden zwölf Verwarngelder erhoben, unter anderem wegen Gurtverstößen und mangelnder Ladungssicherung.

