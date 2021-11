Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Sachbeschädigungen über das Wochenende (02.11.2021)

Blumberg (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen begangen haben Unbekannte über das verlängerte Wochenende in Blumberg. Am Gebäude Hauptstraße 8-12 beschmierten die unbekannten Täter Hauseingänge und Wände des Wohnkomplexes mit Ketchup. In der Friedhofstraße besprühten sie die Außenwand einer Kirche mit einem sexistischen Symbol und Schriftzug. Auf der Martin-Reinemann-Straße fielen die Rückspiegel eines Postautos den Vandalen zum Opfer. Auf der Achdorfer Straße beschädigten Unbekannte das Oberlicht eines Sektionaltors eines dort ansässigen Energieversorgers und an einem in einem Carport auf der Eichbergstraße geparkten VW Sharan zerstachen sie einen hinteren Reifen. Das Auto und den Carport beschmierten sie zusätzlich mit Eiern und Ketchup. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 419098, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell