Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisster Zehnjähriger wurde angetroffen

Bonn (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten Zehnjährigen aus Bonn-Lengsdorf (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5088363) kann zurückgenommen werden.

Er wurde am Dienstag (07.12.2021) am schweizerisch-italienischen Grenzübergang in Chiasso in Begleitung seines Vaters von der Kantonspolizei Tessin angetroffen und im weiteren Verlauf von deutschen Behörden in Obhut genommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Kindesentziehung gegen den Vater des Zehnjährigen dauern an.

Hinweis: Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell