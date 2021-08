Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Illegaler Hanfanbau - Polizei stellt 300 Pflanzen und Equipment für drei Plantagen sicher

Krefeld (ots)

Am Dienstagabend (3. August 2021) haben Beamte der Polizei Krefeld und einer Einsatzhundertschaft richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und auf der Garnstraße, der Bahnhofstraße und der Traarer Straße insgesamt fünf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern durchsucht. Nach Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 ging die Polizei Hinweisen auf den illegalen und gewerbsmäßigen Anbau und Handel von Cannabis nach. In drei Wohnungen konnte sie professionelles Equipment für den Anbau von Hanfpflanzen sicherstellen, in einer dieser Wohnungen rund 300 Hanfpflanzen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten mehrere Datenträger.

Zwei Tatverdächtige, ein 27-jähriger Staatenloser und ein 30-jähriger Türke, wurden festgenommen. (318)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell