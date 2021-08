Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Verkehrsunfall vor der Rheinbrücke: Zwei Leichtverletzte

Krefeld (ots)

Am Dienstag (3. August 2021) gegen 7:45 Uhr hat ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung von Linner und Berliner Straße (B 288) für Verkehrsstaus gesorgt. Mehrere Straßen und die Rheinbrücke waren zeitweise gesperrt. Ein 27-jähriger Autofahrer war einem Pkw ausgewichen, der vor ihm auf der Berliner Straße an der roten Ampel wartete. Er steuerte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Wagen eines 56-Jährigen. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug auf das an der Ampel wartende Auto zurückgeworfen. Beide Männer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. (316)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell