Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verberg: Fahrrad aus Garage entwendet - Täter flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (2. August 2021) entwendete ein Mann ein Fahrrad aus einer offenstehenden Garage und wurde danach vom Besitzer verfolgt.

Gegen 17:15 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass sich ein unbekannter Mann in der Garage seines Nachbarn auf der Straße "En de Siep" aufhielt. Er informierte den Nachbarn telefonisch. Dieser, ein 53-jähriger Krefelder, bemerkte, dass sein Fahrrad aus der Garage entwendet worden war. Er nahm mit seinem Auto die Verfolgung auf und sah den Dieb samt Fahrrad auf der Moerser Straße. Dort stelle er ihn, woraufhin der Mann das Fahrrad wegwarf und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Als er ihn an der Flucht hindern wollte, schlug der Mann mit einer Tasche auf den Krefelder ein und verletzte ihn leicht. Der Täter konnte daraufhin über die Vogelsangstraße flüchten.

Er ist 35 bis 40 Jahre alt und machte einen ungepflegten Eindruck. Er hat lange, braune Haare und trug einen olivfarbenen Kapuzenpullover und eine Jeans.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (317)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell