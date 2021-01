Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: 61-jähriger Thomas F. nicht länger vermisst

Hannover (ots)

Seit Mittwoch, 13.01.2021, hat das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt mit einem Bild nach dem vermissten Thomas F. gesucht (wir haben berichtet). Der 61-Jährige verließ ein Klinikum an der Marienstraße in der hannoverschen Südstadt in unbekannte Richtung und kehrte nicht mehr zurück. Zunächst verlief die Suche erfolglos.

Gegen 20:45 Uhr überprüften die Beamten erneut die Wohnung des Vermissten im Bereich Vahrenwald und konnten ihn dort antreffen. Ein herbeigerufener Notarzt kümmerte sich um die medizinische Versorgung des Mannes. Aus welchem Grund Thomas F. das Klinikum verlassen hatte, ist bislang noch nicht klar.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach Thomas F. beteiligt und der Polizei Hinweise gegeben haben.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen musste die Ursprungsmeldung gelöscht werden. /nash

