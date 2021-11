Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit erheblichem Sachschaden

Schifferstadt (ots)

Am 09.11.2021, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin die Landesstraße 532 von Waldsee in Richtung Schifferstadt. An der Einmündung zur Mannheimer Straße bog die Fahrerin nach links in Richtung Wasserturm ab. Hierbei kam die 18-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der PKW kam in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Die Fahrerin wurde vor Ort vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs wurde die Fahrbahn gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell