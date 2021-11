Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 17-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Speyer (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletz worden ist am Dienstag gegen 14:00 Uhr eine 17-jährige Radfahrerin. Als eine 35-Jährige mit ihrem PKW von der Nonnenbachstraße nach rechts in die Hafenstraße abbiegen wollte, übersah sie die von rechts kommende, auf dem Radweg fahrende Pedelec-Fahrerin, weshalb es in der Folge zur Kollision kam. Die junge Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 1000 Euro.

