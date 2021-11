Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Unfallbeteiligter gesucht

Neuhofen (ots)

Am 05.11.2021, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer die Jahnstraße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Eschkopfstraße bog der 29-Jährige in diese ab. Beim Abbiegen stieß der PKW-Fahrer mit einem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer zusammen. Hierbei stürzte der Fahrer des E-Scooters. Da der Mann sich nach eigenen Angaben nicht verletzt hat und augenscheinlich keine Schäden an beiden Fahrzeugen entstanden sind, setzten beide Beteiligten ihre Fahrt fort. Im Nachgang meldete der 29-Jährige den Unfall bei der Polizei nach. Der E-Scotter-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

