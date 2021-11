Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots)

Am 07.11.2021, von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr, haben Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei 12 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt zwei Verstöße festgestellt. In einem Fall war ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert, ein anderer Fahrzeugführer führte keine Warnweste mit.

