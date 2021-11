Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Festnahme nach Ladendiebstahl

Schifferstadt (ots)

Ein 50jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde in einem Supermarkt beim Ladendiebstahl ertappt. Bei der anschließenden Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl wegen Verkehrsstraftaten in seinem Heimatland Rumänien vorlag. Er wurde nach Eröffnung des Haftbefehls durch einen Richter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

