Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 07.11.2021, gegen 03:35 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit ein Pkw festgestellt, welcher die Heßheimer Straße in Frankenthal in Schlangenlinien befuhr. Der Pkw wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem 31-jährigen Fahrer aus Hessen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,83 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt. Außerdem wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen § 316 StGB erfasst.

