Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung nach Gaststättenbesuch 07.11.2021, 00:17 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag besuchten ein 47-jähriger Mann mit seinem 23-jähriger Sohn eine Gaststätte in der Armbruststraße in Speyer. Unmittelbar nach dem Verlassen der Lokalität wurden die beiden von einer bislang unbekannten Person angegriffen und verletzt. Der 47-Jährige erlitt eine leichte Bisswunde am Arm, sein Sohn wurde leicht an seinem Ellenbogen verletzt.

Personen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell