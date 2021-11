Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Brandstiftung an einem PKW 05.11.2021, 21:18 Uhr

Römerberg (ots)

Am Freitagabend wurde durch zwei Anwohner gemeldet, dass es zu einer versuchten Brandstiftung in der Friedensstraße in Römerberg kam. Demnach hätten zwei Männer mit einem Feuerzeug an einem geparkten PKW hantiert. Die Männer seien dann, nach Erblicken der Zeugen, vom Tatort geflüchtet. An den vor Ort geparkten Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell