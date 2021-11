Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung unter Vorhalt eines Messers 05.11.2021, 18:25

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag gerieten ein 21-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau aus Speyer in der Auestraße in Streit. Als ein unbeteiligter Passant den Streit schlichten wollte, zückte der junge Mann ein Klappmesser und bedrohte den Passanten. Anschließend entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Er wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festgestellt und identifiziert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der helfende Passant, ebenfalls ein 21-Jähriger Mann aus Speyer, sowie die junge Frau blieben unverletzt.

