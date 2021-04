Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gabelstapler gestohlen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben am Wochenende zwei Gabelstapler von einem Firmengelände in Rodenbach, Am Tränkwald gestohlen. Wie die beiden Stapler entwendet wurden ist noch unklar. Beide standen in einer abgeschlossenen Lagerhalle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen Samstag, 17. April 14 Uhr und Sonntag, 18. April 12:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wurde auf einem benachbarten Firmengelände ein Lkw beobachtet, der dort keinen Auftrag hatte. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter oder den Lkw geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

