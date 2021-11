Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: vermeintliches Kraftfahrzeugrennen

Frankenthal (ots)

Am Abend des 05.11.2021, gegen 21:20 Uhr, befuhren zwei Pkw hintereinander die Wormser Straße in Frankenthal. Zeugen konnten beobachten, wie die beiden Pkw an der Einmündung zur August-Bebel-Straße um die Kurve gedriftet seien. Der Beifahrer des hinteren Pkw habe das Verkehrsmanöver aus dem geöffneten Fenster heraus gefilmt. Anschließend seien die Pkw an der Einmündung zur Elisabethstraße erneut um die Kurve gedriftet. Bei den Pkw habe es sich um einen blauen Ford Fiesta und einen schwarzen Peugeot gehandelt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

