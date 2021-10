Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung

Lambrecht und Neustadt a.d. Weinstraße (ots)

Am Freitag (08.10.2021) kam es gegen 7:45 Uhr zunächst in Lambrecht und kurz darauf in Neustadt zu Auseinandersetzungen, bei der unter anderem ein Messer verwendet worden sein soll. Ein 45-jähriger Mann wurde dabei verletzt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die sofort alarmierten Polizeikräfte konnten den 46-jährigen Tatverdächtigen auf einem Parkplatz an der Totenkopfstraße lokalisieren, wo ihn Spezialkräfte vorläufig festnahmen. Neben einer Vielzahl von Polizeikräften war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

