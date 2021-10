Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Toilettenbrand

Ludwigshafen (ots)

Drei Jugendliche setzten am Donnerstag (07.10.2021), gegen 13.05 Uhr einen Stoffhandtuchspender in einer Schultoilette in der Abteistraße in Brand. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Durch das Feuer ist der Toilettenraum derzeit nicht mehr nutzbar. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Unmittelbar vor Ausbruch des Brandes wurden drei Jugendliche in der Toilette gesehen, die anschließend versuchten zu flüchten. Ein 16-Jähriger konnte festgestellt werden. Die beiden anderen Jugendlichen werden derzeit noch ermittelt.

