POL-HH: 210708-1. Öffentlichkeitsfahndung sowie Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.07.2021, gegen 22:48 Uhr

Tatort: Hamburg-Horn, Dannerallee, EKZ Dannerallee, vor dem Kiosk

Nach einem versuchten Tötungsdelikt fahndet die Polizei Hamburg nach einem bislang unbekannten Täter, sowie mit Lichtbildern nach dem Zeugen/Geschädigten David K..

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es bei einem Aufeinandertreffen im Bereich des Einkaufszentrums Dannerallee zwischen dem späteren Geschädigten David K. und einem bislang unbekannten Mann aus derzeit unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung. Hierbei erlitt der Geschädigte einen lebensbedrohlichen Stich in den Oberkörper.

Der Täter soll anschließend unerkannt in Richtung Dietzweg geflüchtet sein.

Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 24 Jahre - ca. 180 cm - "westeuropäisches" Erscheinungsbild - Schlanke Statur - dunkelblondes mittellanges Haar - bekleidet mit einer Anzugjacke mit Kapuze und einer dunklen Hose

Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte von Bekannten in ein Krankenhaus gebracht, dort notärztlich versorgt und stationär aufgenommen. Trotz offenbar noch bestehender Lebensgefahr verließ er das Krankenhaus eigenmächtig am folgenden frühen Morgen in unbekannte Richtung und hält sich seitdem verborgen.

Durch die bisherigen Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) konnte der aktuelle Aufenthaltsort des Geschädigten nicht lokalisiert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat die zuständige Ermittlungsrichterin daher eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des Zeugen/Geschädigten David K. angeordnet.

Hinweise zu der gezeigten Person und seinem Aufenthaltsort bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden ebenfalls gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

