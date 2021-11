Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots)

Am 04.11.2021, von 22:30 Uhr bis 23:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei 13 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 2 Verstöße (Nichtmitführen der Warnweste) festgestellt. Da keine weiteren Mängel festgestellt wurden, konnten die Beamten in der Nacht ein positives Fazit ziehen. Die Polizei appelliert: Bewahren Sie Warnwesten griffbereit im Fahrzeug auf, sodass Sie im Falle eines Unfalls oder einer Fahrzeugpanne schnell auf diese zurückgreifen können und beim Aussteigen für andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar sind.

