Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Dunkler VW nach vermeintlichem Unfall gesucht

Frankenthal (ots)

Am 04.11.2021, gegen 17:30 Uhr, erschien ein Verkehrsteilnehmer auf der Polizeiinspektion Frankenthal um einen durch ihn verursachten Verkehrsunfall zu melden. Dieser soll sich gegen 17:00 Uhr in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal ereignet haben.

Bei dem vermutlich beschädigten Fahrzeug soll es sich laut dem Fahrzeugführer um einen zu diesem Zeitpunkt geparkten dunklen Kombi des Herstellers VW gehandelt haben. Als die Beamten die vermeintliche Unfallstelle erreichten, mussten sie feststellen, dass der dunkle Kombi die Unfallstelle bereits verlassen hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell