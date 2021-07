Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Bei Baggerarbeiten Gasleitung beschädigt (12.07.2021)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Bei Baggerarbeiten am Neubau der Engener Stadthalle in der Jahnstraße ist am Montagvormittag eine Gasleitung beschädigt worden und hat so zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nach der Mitteilung des Bauunternehmens über die beschädigte Gasleitung rückte die Feuerwehr der Abteilungen Engen und Anselfingen mit mehreren Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften in die Jahnstraße aus und sperrte vorsorglich die nähere Umgebung ab. Der Gasaustritt konnte schnell behoben und die Sicherheit auch durch entsprechende Messungen nachgewiesen werden, sodass keine Evakuierungsmaßnahmen mehr notwendig waren. Die Instandsetzungsarbeiten an der Leitung wurden in der Folge durch die Stadtwerke übernommen.

