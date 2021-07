Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Beim Linksabbiegen entgegenkommenden Radfahrer übersehen (12.07.2021)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen zwischen einem abbiegenden Auto und einem Radfahrer ereignet hat, ist der Biker leicht verletzt worden. Kurz nach 08.30 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit einem Opel Astra stadtauswärts auf der Strandbadstraße in Richtung Kurmittelhaus und wollte dort nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah die Frau einen entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision zog sich der 25-jährige Biker leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall rund 1000 Euro Sachschaden.

