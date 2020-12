Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

Mönchgladbach, 31.12.2020, 10:44 Uhr, BAB 46 FR DüsseldorfMönchgladbach, 31.12.2020, 10:44 Uhr, BAB 46 FR Düsseldorf (ots)

Heute Morgen ereignete sich auf der Tangente zwischen der Autobahn 61 und der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Die 22-jährige Fahrerin verlor in der Kurve die Kontrolle über Ihren Kleinwagen. Sie kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der Grünfläche. Ein Ersthelfer konnte der Fahrerin aus Ihrem PKW helfen und betreute sie bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort. Die junge Frau wurde durch den Notarzt noch an der Einsatzstelle untersucht und in ein Mönchengladbacher Krankenhaus transportiert. Der PKW erlitt bei dem Unfall vermutlich einen Totalschaden. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen wurde die Zufahrt im Autobahndreieck Wanlo gesperrt.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wickrathberg und Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell