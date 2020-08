Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zusammenstoß zwischen Pedelecfahrer und Pkw

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 70-jähriger Bergisch Gladbacher hat gestern (16.08.), gegen 15 Uhr, mit seinem Pedelec die Fahrbahn in Kippekausen gekreuzt und sich bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt.

Der Radfahrer befuhr die Straße Kippekausen in Richtung Burgplatz und wollte auf die linke Fahrbahnseite herüberfahren, um dort auf ein Friedhofsgelände zu kommen. Beim Kreuzen der Fahrbahn gab er nach eigenen Angaben kein Handzeichen, schaute nicht hinter sich und hörte auch keine Fahrzeuge kommen.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem VW eines 65-Jährigen aus Bergisch Gladbach, der ihn gerade überholen wollte. Seinen Angaben nach war er gerade mit der Motorhaube in Höhe des Radfahrers, als dieser plötzlich nach links zog und in seinen Pkw fuhr. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden am Pedelec betrug circa 50 Euro, am Pkw circa 3.000 Euro. (ct)

