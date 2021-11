Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkauf von Straßenzeitungen trotz Untersagung 06.11.2021, 12:22 Uhr

Speyer (ots)

Durch Passanten wurde der Polizei Speyer am Samstagmittag eine verdächtige Person in der Verdistraße in Speyer gemeldet. Die Beamten konnten die beschriebene Person, einen 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, feststellen. Der Mann bot vor Ort die Zeitschrift: "Straßenlicht - Obdachlosenzeitung" zum Verkauf an. Der Verkauf dieser Schriften wurde jedoch im Sommer diesen Jahres von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier untersagt. Aus diesem Grund wurde dem Mann der Verkauf der Zeitschriften untersagt.

