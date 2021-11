Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Wohnung

Limburgerhof (ots)

Am 05.11.2021 gegen 14:15 Uhr gelangte ein unbekannter Täter mithilfe eines an der Tür steckenden Schlüssels in ein Haus in der Wiesenstraße. Dort nutzte er die körperliche Einschränkung der Bewohnerin aus und entwendete trotz deren Anwesenheit Bargeld und Handtasche der Geschädigten. Beschreibung des Täters: männlich, ca. 160cm groß, südländisches Erscheinungsbild, führte einen großen Rucksack mit.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell