POL-PDLU: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Limburgerhof (ots)

Limburgerhof Am 05.11.2021 gegen 19 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Wohnhauses in der Kaiserallee ein und verschaffte sich so Zutritt. Noch während der Täter in der Wohnung nach Diebesgut suchte, kehrte eine Bewohnerin nach Hause zurück und überraschte den Täter. Dieser flüchtete anschließend ohne Diebesgut durch eine Hintertüre und konnte trotz sofortiger Fahndung entkommen. Beschreibung des Täters: männlich, ca. 180cm groß, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

