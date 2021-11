Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung an Gebäude der Staatsanwaltschaft Frankenthal

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeiinspektion Frankenthal Am gestrigen Sonntag, den 07.11.2021, beschädigte ein bislang unbekannter Täter vermutlich im Laufe des Tages vor 20:00 Uhr, eine Eingangstür der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Anhand der Spurenlage dürfte die Beschädigung durch das Werfen mit einem Gegenstand entstanden sein. Es entstand Sachschaden in bislang unklarer Höhe. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell